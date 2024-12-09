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حبيب يعرض مع كركي التعاون المشترك مع صندوق الضمان

أخبار لبنان
2024-12-09 | 08:16
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حبيب يعرض مع كركي التعاون المشترك مع صندوق الضمان
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حبيب يعرض مع كركي التعاون المشترك مع صندوق الضمان

 اجتمع رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه في المقرّ الرئيسي للصندوق، بحضور عضو مجلس إدارة مصرف الإسكان توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف المحامي مالك إرسلان.

وتم البحث في مجال التعاون بين مصرف الإسكان وصندوق الضمان الاجتماعي، ولا سيما عرض السبل التي تمكّن الصندوق من دعم المصرف في إعطاء القروض لذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ووصف حبيب الاجتماع بـ"الإيجابي" وقال: أطلعنا الدكتور كركي على تطورات نشاط مصرف الإسكان وتحديداً تحويل "الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" الدفعة الثانية من القرض إلى مصرف الإسكان البالغة 16 مليوناً و400 ألف دولار وذلك بعد الدفعة الأولى البالغة 16 مليوناً و200 ألف. كذلك تلقينا وعداً من صناديق عربية أخرى بإعطائنا قروضاً إضافية من شأنها تعزيز تمويل القروض للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

ولفت إلى أن "سعادة المدير العام أبدى كل تجاوب لجهة درس إمكانات التعاون مع مصرف الإسكان بما من شأنه دعم عملية إقراض ذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد".

أخبار لبنان

التعاون

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