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o
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9
o
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18
o
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19
o
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o
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o
متن
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قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة
أخبار لبنان
2024-12-09 | 08:34
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قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة
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قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة
أخبار لبنان
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