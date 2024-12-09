معوّض: نحتفل لنطوي صفحة الظلم والجراح ونظام الأسد إلى مزبلة التاريخ

شدّد النائب ميشال معوّض على أنّ المسؤولية تكمن في عودة الجميع إلى لبنان الدولة والدستور وبناء مصالحة وطنية لا تستثني أحدًا فيُبنى لبنان بشروط الدستور.

وقال: “نحتفل لنطوي صفحة الظلم والجراح ونظام الأسد إلى مزبلة التاريخ.”

ورأى أنّه “حتى وإن ظُلم الشهداء ولم تتحقّق عدالة الأرض، إلّا أنّ عدالة السماء تحققت على يد الشعب السوريّ الحر”.

وقال: “مُنعنا من عدالة الأرض لـ35 عامًا والمفارقة الأليمة سقوط تمثال حافظ الأسد في دمشق قبل سقوطه عند البعض في بيروت.”

وأضاف معوّض: “بقينا صامدين ندفع أغلى الأثمان دفاعًا عن القضية اللبنانية.”