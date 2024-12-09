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أمانة السجل العقاريّ في عاليه: تسليم أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم في هذه التواريخ

أخبار لبنان
2024-12-09 | 12:45
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أمانة السجل العقاريّ في عاليه: تسليم أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم في هذه التواريخ
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أمانة السجل العقاريّ في عاليه: تسليم أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم في هذه التواريخ

أعلنت أمانة السجل العقاريّ، في عاليه، تسليمها، الثلاثاء الواقع فيه 10 كانون الاول  ٢٠٢٤، أوامر القبض الجاهزة إلى أصحاب العلاقة أو وكلائهم.

 

كما أعلنت الخميس الواقع فيه ١٢ كانون الأول نهار استلام معاملات فك التأمين في المكتب العقاريّ الكائن في سرايا عاليه.

 

وأوضحت أنّها ستسلّم الثلاثاء والأربعاء الواقعين فيهما 10 و11 كانون الأول  ٢٠٢٤،  سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة أيّام الاسبوع) وإظهار الحدود وستسلم الافادات العقارية وذلك في امانة السجل العقاري في عاليه.

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