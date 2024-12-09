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ميقاتي التقى عثمان والبيسري وقرر تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا
أخبار لبنان
2024-12-09 | 12:51
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ميقاتي التقى عثمان والبيسري وقرر تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا
اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مساء اليوم، وعرض معه الوضع الأمني في البلاد.
كما اجتمع مع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وعرض معه الوضع على المعابر الحدودية.
وقرر رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة في موضوع المفقودين والمخفيين قسرا، تضم الوزارات والإدارات المعنية، إضافة إلى اللجنة القضائية و"الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا"، وذلك بطلب من الهيئة.
ووجه الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية كتبا الى الوزارات والادارات المعنية في هذا الصدد.
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