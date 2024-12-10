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سقوط صاروخ من دون أن ينفجر على منزل في القليعات - سهل عكار

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بأن صاروخا من الطيران الحربي الإسرائيلي سقط من دون أن ينفجر، أدى الى اختراق منزل مؤلف من ثلاث طبقات في بلدة القليعات في سهل عكار.