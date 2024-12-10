أوجيرو: عطل طارئ على الخط الساخن 1515

أفادت "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن خدمة الزبائن عبر الخط الساخن 1515 غير متوافرة حاليا، نتيجة عطل طارئ.



وأشارت الى أن فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.