بلال عبدالله: الاستهداف الاسرائيلي للقطاع الصحي والطبي كان ملحوظا في كل لبنان

أكد النائب بلال عبدالله عقب جولة تفقدية قامت بها لجنة الصحة النيابية على مستشفيات الضاحية الجنوبية، أن الاستهداف الاسرائيلي للقطاع الصحي والطبي كان ملحوظا في كل لبنان الا انه بصموده استمر حتى في احلك الظروف.