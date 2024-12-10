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o
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فياض يعلن منح رخصة لشركة TGS البريطانية لتنفيذ عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8
أخبار لبنان
2024-12-10 | 07:03
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فياض يعلن منح رخصة لشركة TGS البريطانية لتنفيذ عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8
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فياض يعلن منح رخصة لشركة TGS البريطانية لتنفيذ عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8
أعلن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض منح رخصة لشركة TGS البريطانية لتنفيذ عمليات مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد في البلوك رقم 8، وتأمين قاعدة بيانات عن منطقة الدراسة للاعتماد عليها في حفر الآبار بحثاً عن الغاز، ما يتيح للبنان الترويج والتسويق عالمياً للشركات الراغبة في التنقيب.
أخبار لبنان
وليد فياض
مسح زلزالي
الغاز
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