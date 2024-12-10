"كهرباء لبنان" : إعادة التغذية الى محطة التحويل الرئيسية في السلطانية

أعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، في بيان، "عطفا على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة المتعلقة باطلاع الرأي العام على تقدم سير الاعمال المتعلقة بإزالة آثار العدوان الاسرائيلي التي طاولت منشآت مؤسسة كهرباء لبنان خلال العدوان وخصوصا في خلال الشهرين الاخيرين، وبعد ان تمكنت فرق الصيانة التابعة للمؤسسة بإعادة تغذية محطتي صور وبعلبك توتر 220 ك.ف اثناء فترة العدوان، ومحطتي اللبوة والهرمل توتر 66 ك.ف في اليوم الاول بعد وقف إطلاق النار، ومحطة مرجعيون توتر 66 ك.ف بعد نحو 5 ايام من توقف العدوان، ومحطة النبطية البارحة بتاريخ 9-12-2024، تعلن مؤسسة كهرباء لبنان انها أنجزت تصليح كافة الاعطال المترتبة من جراء العدوان الاسرائيلي على خط وادي جيلو-السلطانيه66 ك.ف وداخل محطة التحويل الرئيسية في السلطانية، واعادة وضعها بالخدمة بعد ظهر يوم الثلثاء الواقع فيه 10-12-2024".



كما سيتم الاعلان لاحقا باستكمال انجاز تصليح كافة الاضرار الاخرى في كافة المناطق تباعا ووفق خطة الطوارئ التي وضعتها المؤسسة خلال فترة العدوان والتي تم تيويمها مباشرة بالساعات التي تلت وقف إطلاق النار.