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الجميل التقى اللقاء النيابي التشاوري... ابي رميا: السعي لاختيار رئيس جامع
أخبار لبنان
2024-12-10 | 08:04
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الجميل التقى اللقاء النيابي التشاوري... ابي رميا: السعي لاختيار رئيس جامع
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الجميل التقى اللقاء النيابي التشاوري... ابي رميا: السعي لاختيار رئيس جامع
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في مقره في بكفيا اللقاء النيابي التشاوري المستقل الذي ضم النواب الياس بو صعب، سيمون ابي رميا، الآن عون وإبراهيم كنعان وجرى عرض لآخر المستجدات في لبنان والمنطقة. اللقاء حضره عن الكتائب النائب الياس حنكش، عضو المكتب السياسي البروفيسور الآن حكيم ورئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة المحامية لارا سعادة.
وأكد النائب سيمون أبي رميا بعد اللقاء ضرورة انتخاب رئيس سيادي وإصلاحي قادر على قيادة مسار إنقاذي يعالج الأزمات الاقتصادية والعسكرية ويعيد الثقة الداخلية والخارجية. وأشار إلى أهمية تجاوز "الترقيع" السابق واعتماد نهج إصلاحي جديد يتماشى مع التغيرات الداخلية والإقليمية، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وأضاف أن هناك طاقات لبنانية يمكن الاستفادة منها، مشددًا على السعي لاختيار رئيس جامع بعيد عن الإقصاء، واستمرار الحوار مع جميع القوى. وأوضح أن الفرصة الآن تاريخية لإعادة بناء البلد على أسس وطنية، بعيدًا عن صراعات المحاور والمصالح الضيقة.
وختم بالدعوة إلى تبني خطاب وطني لا يعزل أي مكوّن سياسي، مؤكدًا أن الأولوية هي للمصلحة اللبنانية ومغادرة الحسابات الإقليمية السابقة.
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