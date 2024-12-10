عناصر من "هيئة تحرير الشام" وصلوا الى نقطة المعرض...والجيش اللبناني ينفذ إنتشارا

على الحدود الشمالية وتحديدا عند نقطة المعرض، وصل عناصر من "هيئة تحرير الشام" حيث عمدوا الى تفقد المعابر الحدودية.



وعمد عنصران منهم الى دخول الأراضي اللبنانية حيث تبادلا الكلام مع عناصر الجيش اللبناني الذي ينفذ إنتشارا عند المعبر.