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سوليد : صعوبة الحصول على هويات المعتقلين بسبب الفوضى... وندعو السلطات اللبنانية الطلب إلى اللجنة الدولية للصليب الاحمر المساعدة لأنها قادرة
أخبار لبنان
2024-12-10 | 08:55
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سوليد : صعوبة الحصول على هويات المعتقلين بسبب الفوضى... وندعو السلطات اللبنانية الطلب إلى اللجنة الدولية للصليب الاحمر المساعدة لأنها قادرة
صدر عن سلجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين البيان التالي:
تعبر سوليد لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين اليوم، والمصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عن ارتياحها لخروج السجناء في سوريا على اختلاف جنسياتهم. إلا أن الفوضى التي رافقت التطورات تجعل الحصول على المعلومات عن هويات المعتقلين الذين أطلقوا شديدة الصعوبة، مما يعرضهم وعائلاتهم للوقوع ضحايا للإبتزاز والإستغلال. ولذلك تذكر اللجنة أن قضية المفقودين والمخفيين قسرا قضية وطنية إنسانية عابرة للطوائف والأحزاب، وتحذر من المتاجرة بمشاعر الأهالي الذين ينتظرون أخباراً عن مفقوديهم.
وفيما ترحب سوليد بإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تشكيل خلية أزمة، فهي تكرر دعوتها الحكومة إلى العمل عبر القنوات الدبلوماسية وبالأخص السفارة اللبنانية في دمشق لإعادة المعتقلين المحررين إلى أهاليهم، وتقديم الدعم الكامل للهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً للقيام بمهامها باستقلالية تامة.
كما تدعو سوليد السلطات اللبنانية إلى الطلب إلى اللجنة الدولية للصليب الاحمر المساعدة في معالجة هذا الملف الحساس، لا سيما أنه سبق للجنة الدولية أن أنشأت في لبنان قاعدة بيانات (بنك الحمض النووي DNA Bank)، وهي بحكم صلاحياتها قادرة على التواصل مع السلطات السورية للاستقصاء عن مصير اللبنانيين المفقودين والعمل على استعادتهم واستعادة رفات من قضى منهم.
وعلى السلطات القضائية والامنية في لبنان أن تجري التحقيقات اللازمة ومعرفة مصير المفقودين في الأراضي اللبنانية أيضاً.
وتذكر سوليد أن الإخفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا يمرّ عليها الوقت. ولكل إنسان الحق في الحياة والحق في الحرية، كما يحقّ لكل فرد معرفة مصير أحبائه المخفيين.
وقد سعت الجمعيات المعنية بهذا الملف، ومنها سوليد، إلى القيام بحملات واسعة في لبنان والخارج، تُوّجت بإصدار القانون رقم 105 بتاريخ 30/11/2018 حول المفقودين والمخفيين قسراً. وبموجب هذا القانون، أنشئت هيئة مستقلة هي الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً.
لمزيد من العلومات الإتصال بالمتحدث باسم سوليد، السيد رامي صاليبا على الرقم +34627620974 للواتساب، أو عبر عنوان البريد الإلكتروني ramysaliba@hotmail.com
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