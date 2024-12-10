عدد النازحين السوريين واللبنانيين الذين دخلوا ليل الأحد الى لبنان يقدّر بأكثر من ٥٠ الف



بحسب معلومات الـLBCI، حتى الآن يقدر عدد النازحين السوريين واللبنانيين الذين دخلوا ليل الأحد من ريف القصير وبعض المناطق الأخرى في حمص الى لبنان بأكثر من ٥٠ الف نازح، والرقم بدأ يتكشف مع تقدم الأيام وقيام الصليب الاحمر والبلدية بإحصاء الأعداد.



وعُلم أيضاً أن هؤلاء الأشخاص موجودون حالياً في المنازل والحسينيات.



وبحسب المعلومات ايضاً، تعقد اليوم مفاوضات بين وجهاء العائلات والعشائر في الهرمل مع ممثلين عن المجلس المدني الذي يضم الجماعات المسلحة في منطقة ريف القصير بغية اعادة من نزح ليل الاحد من هذه المنطقة الى منازلهم وهم بأكثريتهم من الشيعة والمؤيدين للنظام.