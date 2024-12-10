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ظافر ناصر للـ LBCI: لقرار سياسي كي لا يصبح لبنان معبراً...ولرئيس جمهورية يواكب التطورات

أخبار لبنان
2024-12-10 | 10:33
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ظافر ناصر للـ LBCI: لقرار سياسي كي لا يصبح لبنان معبراً...ولرئيس جمهورية يواكب التطورات
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ظافر ناصر للـ LBCI: لقرار سياسي كي لا يصبح لبنان معبراً...ولرئيس جمهورية يواكب التطورات

اكد امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ضرورة وجود قرار سياسي كي لا يصبح لبنان معبراً لأحد ، مشددا على وجوب ان يكون هناك حسم بموضوع النازحين. وقال: "الدولة معنية بأن تكون حاسمة وتحديدا الأمن العام على المعابر الشرعية وأمن لبنان أولوية والامر ليس صعباً بمنع أي أمر يؤثر عليه".

واضاف ناصر للـ LBCI: "نحن بحاجة لخطوة جدية اليوم من قبل السلطة الجديدة في سوريا ولبنان تقضي بعودة النازحين والبعض يريد الانتظار للتأكد من المرحلة المقبلة في سوريا ، وكل تحول وله معارضوه والموضوع يتعلق بإرادة الشعب السوري".
 
ورأى أن في المصالح السياسية الكبرى تختلف الامور تماما لذلك يجب جميعنا ان نعيد حساباتنا كي نحمي بعضنا البعض وبالنهاية، الوقائع ستحكم من دون مكابرة.

وعن ملف رئيس الجمهورية، علّق ناصر بالقول: "لرئيس جمهورية يواكب التطورات لا ان يكون معاكساً لها، وقادر على التعامل مع الجو الجديد في سوريا، ويُمكن أن ننزل الى المجلس من دون تعطيل النصاب وانتخاب رئيس ومن يحصد أكثر الاصوات يفوز بالرئاسة، وفي حال لم ينتخب الرئيس في الجلسة المقبلة الا أن الأكيد انه لن يطول".

وعن كلام كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية مسعد بولس عن الرئاسة، قال ناصر: " قد يكون مغزاه بأن يكون الانتظار لما بعد استلام ترامب، وهل كان هناك معطيات لديهم عن تحول سوري مقبل؟".

واشار الى وجوب تطبيق الطائف، لافتا الى اهمية اللامركزية، وقال: "زياد بارود لحظ باقتراح اللامركزية الموضوع المالي بطريقة لا تؤدي الى ما هو انفصالي". 

وكشف عن  تحضيرات لزيارة جنبلاط الى معراب، وقال: "يجب الاتفاق على الاساس السياسي والتفاهم على المعالم السياسية للمرحلة المقبلة وهو محدد بالطائف 

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