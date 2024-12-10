باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري... وسبب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفى بالكامل

رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري، ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر."



وشدد باسيل على أن "سبب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفى بالكامل، ولا داعي ولا موجب ولا تبرير لبقاء أي سوري نازح على الأراضي اللبنانية، ومن هنا وجوب عودتهم السريعة إلى بلادهم."



ودعا "القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني إلى اتخاذ كل الإجراءات لمنع تكرار كل ما حصل في السابق من نزوح أو إحتلال أو إعتداء على لبنان وعلى أي لبناني."



وأشار إلى أننا "نريد تعاونًا سوريًا لبنانيًا لترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين لتأكيد حقوقنا في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومن أجل ثرواتنا النفطية والغازية ونريد تعاونًا لضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب فسوريا بوابتنا إلى العالم العربي."



وقال: "كل رؤساء جمهورية لبنان ووزراء خارجيته طلعوا على سوريا، وما في إلا ميشال عون ما طلع على سوريا لما كان رئيس وأنا ما طلعت لما كنت وزير خارجية."



