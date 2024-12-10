أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الإشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"

أعلن عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان انه "اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون الذي أكد له أن الاشتباك الذي حصل في جبل دير العشائر في منطقة راشيا هو مع عصابة سرقة وليس مع عناصر هيئة تحرير الشام".



وقال: "أطمئن أهلنا في راشيا إلى أن ليس هناك ما يدعو إلى القلق، وجيشنا اللبناني موجود، وهو يحظى بالثقة الكاملة، ونحن نقف خلفه في كل خطوة لتوطيد الأمن".