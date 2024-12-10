الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حزب الله: نأمل أن تستقر سوريا على خيارات أبنائها
أخبار لبنان
2024-12-10 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
حزب الله: نأمل أن تستقر سوريا على خيارات أبنائها
أعلن حزب الله البيان التالي:
"إن احتلال الكيان الإسرائيلي لمزيد من الأراضي السورية وضرب القدرات العسكرية فيها هو عدوان خطير ومدان بشدة، يتحمّل مجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية المسؤولية في رفضه وإنهائه وحماية الشعب السوري في مرحلة حساسة ومفصلية من تاريخه.
لطالما حذّرنا من الأطماع الإسرائيلية في كل المنطقة وقاومناها لمنع الاحتلال من تحقيق أهدافه، وكرّرنا أنّ العدوان على غزة هو حرب إبادة ومنطلق لتغيير وجه المنطقة وإنهاء القضية الفلسطينية.
إنّ الصمت المطبق عربياً وإسلامياً ودولياً تجاه العدوان الإجرامي على سوريا، بدعم أميركي غير محدود، وعدم اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة هذا العدوان ونصرة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، أدّى إلى التمادي الصهيوني والتطاول على دول المنطقة.
يجب اتخاذ كل الخطوات التي تمنع الكيان الإسرائيلي من تحقيق أهدافه، وعدم السكوت أو التفرّج على هذا العدوان الغاشم ضدّ سوريا وشعبها. فما يجري في سوريا اليوم على المستويين الشعبي والسياسي، وما سينتج عنه من خيارات سياسية داخلية وخارجية، هو حقّ حصري للشعب السوري بمعزل عن أي مؤثرات وضغوطات خارجية.
نحن نأمل أن تستقر سوريا على خيارات أبنائها، وتحقق نهضتها، وأن تكون في موقع الرافض للاحتلال الإسرائيلي، مانعةً التدخلات الخارجية في شؤونها.
سنبقى سنداً لسوريا وشعبها في حقّه بصنع مستقبله ومواجهة عدوه الكيان الإسرائيلي الغاصب".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الله:
تستقر
سوريا
خيارات
أبنائها
التالي
المصنع شهد ازدحاما في اليومين الماضيين..واليوم حركة عبور عادية
استقرار بالأحوال الجوية لغاية الخميس... إليكم تفاصيل الطقس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:49
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
آخر الأخبار
10:49
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري ونحن نأمل أن يكون لخير سوريا ولبنان وأن يؤدي إلى عودة سريعة للنازحين السوريين وعلاقات إيجابية ومتوازنة تحفظ سيادة البلدين دون تدخل أي منهما بشؤون الآخر
0
فنّ
05:28
نيكولا معوض: الله يحمي سوريا وشعب سوريا ويعطيهم ايام حلوة
فنّ
05:28
نيكولا معوض: الله يحمي سوريا وشعب سوريا ويعطيهم ايام حلوة
0
آخر الأخبار
2024-12-09
سامي الجميّل: وصاية حزب الله وإيران وسوريا إنتهت ولبنان اليوم حرّ
آخر الأخبار
2024-12-09
سامي الجميّل: وصاية حزب الله وإيران وسوريا إنتهت ولبنان اليوم حرّ
0
أخبار دولية
2024-12-09
وسام فتوح: نأمل ان تدخل سوريا في مرحلة تمهد الطريق لرفع العقوبات عنها
أخبار دولية
2024-12-09
وسام فتوح: نأمل ان تدخل سوريا في مرحلة تمهد الطريق لرفع العقوبات عنها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:55
إشكال في راسمسقا تخلله إطلاق نار
أمن وقضاء
15:55
إشكال في راسمسقا تخلله إطلاق نار
0
رياضة
13:53
Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان
رياضة
13:53
Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من التقوى والسلام وصولاً الى متفجرات سماحه...هل انتهى علي المملوك هارباً الى لبنان بعد سقوط الأسد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
من التقوى والسلام وصولاً الى متفجرات سماحه...هل انتهى علي المملوك هارباً الى لبنان بعد سقوط الأسد؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-09
مصدر بالمعارضة السورية: أميركا وتركيا توصلتا لاتفاق ينص على انسحاب قوات كردية سورية مدعومة من واشنطن بأمان من مدينة منبج المحاصرة
آخر الأخبار
2024-12-09
مصدر بالمعارضة السورية: أميركا وتركيا توصلتا لاتفاق ينص على انسحاب قوات كردية سورية مدعومة من واشنطن بأمان من مدينة منبج المحاصرة
0
أخبار لبنان
11:20
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري... وسبب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفى بالكامل
أخبار لبنان
11:20
باسيل: ما يحصل في سوريا يخص الشعب السوري... وسبب النزوح السوري إلى لبنان قد انتفى بالكامل
0
آخر الأخبار
10:13
المولوي: 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان
آخر الأخبار
10:13
المولوي: 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وصلوا الى لبنان
0
فنّ
12:50
بعد انتشار الشائعات... ابنة جاي زي وبيونسيه تدعم والدها وتسرق الأضواء في ظهور علني (فيديو)
فنّ
12:50
بعد انتشار الشائعات... ابنة جاي زي وبيونسيه تدعم والدها وتسرق الأضواء في ظهور علني (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:55
في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار
أخبار دولية
13:55
في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار
0
رياضة
13:53
Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان
رياضة
13:53
Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان
0
أخبار دولية
13:52
تحولات إقليمية ودولية ساهمت في سرعة سقوط الأسد
أخبار دولية
13:52
تحولات إقليمية ودولية ساهمت في سرعة سقوط الأسد
0
أخبار دولية
13:50
أهمية جبل الشيخ الذي سيطرت عليه إسرائيل في سوريا
أخبار دولية
13:50
أهمية جبل الشيخ الذي سيطرت عليه إسرائيل في سوريا
0
أخبار دولية
13:46
نتنياهو أدلى بأقواله أمام محكمة في تل أبيب بتهمة الفساد وسوء الأمانة... هذه التفاصيل
أخبار دولية
13:46
نتنياهو أدلى بأقواله أمام محكمة في تل أبيب بتهمة الفساد وسوء الأمانة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:42
ترقب إسرائيلي لتطورات الداخل السوري
أخبار دولية
13:42
ترقب إسرائيلي لتطورات الداخل السوري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المشهد من ساحة الامويين في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المشهد من ساحة الامويين في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية
تقارير نشرة الاخبار
13:30
اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق
تقارير نشرة الاخبار
13:29
النزوح السوري الى لبنان لليوم الثالث.. بين الفوضى وتفلت المعابر وتخوف من إنفجار الأعداد في بعض المناطق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
2
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
3
خبر عاجل
03:50
الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين
خبر عاجل
03:50
الأمن العام يعلن حاجته إلى تطويع ضباط اختصاصيين
4
أخبار لبنان
07:56
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
أخبار لبنان
07:56
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
5
خبر عاجل
02:11
الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين
خبر عاجل
02:11
الجيش يعلن الحاجة إلى تعيين ضباط اختصاصيين في مجالات الطب والصيدلة والهندسة من بين المدنيين
6
خبر عاجل
05:01
آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري
خبر عاجل
05:01
آمال شحادة: الجيش الإسرائيلي بدأ خطة القضاء على سلاح البحرية للجيش السوري بعدما شارف على تدمير سلاح الجو السوري
7
خبر عاجل
06:49
مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها
خبر عاجل
06:49
مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها
8
أخبار لبنان
09:12
توضيح ميقاتي لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان
أخبار لبنان
09:12
توضيح ميقاتي لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More