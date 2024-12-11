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"أوجيرو": فرقنا تعمل على مزود آخر للوصول الى الشبكة العالمية على ان تعود الخدمة الى المشتركين

أخبار لبنان
2024-12-11 | 01:25
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&quot;أوجيرو&quot;: فرقنا تعمل على مزود آخر للوصول الى الشبكة العالمية على ان تعود الخدمة الى المشتركين
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"أوجيرو": فرقنا تعمل على مزود آخر للوصول الى الشبكة العالمية على ان تعود الخدمة الى المشتركين

 اعلنت هيئة "اوجيرو" عبر حسابها على منصة "اكس" انه "لوحظ بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي (Century Link - Level 3)، تأثر به جزء من المشتركين.

تعمل فرقنا جاهدة على توجيه الوصول للشبكة العالمية عبر مزود خدمات آخر على أن تعود الخدمة تدريجيًا إلى كافة المشتركين".

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