فادي علامة للـ LBCI: القوى السياسية بدأت مناقشة الاسماء لانتخاب رئيس للجمهورية

أكد النائب فادي علامة أن الرئيس نبيه بري مصر على جلسة 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس للجمهورية، وبدأت القوى السياسية تتحدث بالاسماء بحسب معايير معينة، ليتم طرحها بمرحلة مقبلة، مشيرا الى وجود أكثر من اسم جدي وسنصل اما الى توافق على اسم إما على عدة اسماء وتتحول الى معركة ديمقراطية خلال الجلسة.



وشدد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI على وجوب ان تكون الحكومة الجديدة متكاملة مع رئيسها ورئيس الجمهورية وهناك العديد من المشاريع الاصلاحية التي يجب أن تبتّ.



وفي ملف النازحين، طلب شرحاً من الـ UNHCR ، ولا يمكن توقع عودة كبيرة حاليا للنازحين الى سوريا، قبل ان تتوضح الصورة المقبلة في سوريا.



اما اقتصادياً، اشار علامة الى أن اللجان ستعيد اطلاق زخم عملها على مشاريع قوانين اقتصادية لبنان بأمس الحاجة اليها، بعد انتهاء الحرب، لتتقدم الى رئيس الجمهورية الجديد، لتبدأ مرحلة الاصلاحات.



وعن الجنوب، تحدث علامة عن الدور الكبير للجيش اللبناني وهو بدأ تطبيق ال 1701 مع انطلاقة انتشاره.