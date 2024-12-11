الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفاصيل تقديم مواعيد اقلاع طائرات الـMEA الى كل من دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام ليوم الخميس 12 كانون الاول 2024

أخبار لبنان
2024-12-11 | 04:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفاصيل تقديم مواعيد اقلاع طائرات الـMEA الى كل من دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام ليوم الخميس 12 كانون الاول 2024
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تفاصيل تقديم مواعيد اقلاع طائرات الـMEA الى كل من دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام ليوم الخميس 12 كانون الاول 2024

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الاول2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.

*** للاطلاع على الجدول اضغط هنا
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

تقديم

مواعيد

اقلاع

طائرات

الـMEA

وعمان

والرياض

والكويت

والنجف

وبغداد

أبوظبي

والدمام

الخميس

كانون

الاول

LBCI التالي
الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في جرد الطيبة – بعلبك ومنطقة القليعات ما بين الساعة 11.00 والساعة 16.00
العثور على جثة المواطن أمين خشيش بعد فقدانه ...تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2024-12-10

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد اقلاع بعض الرحلات الى دبي وعمان والرياض والكويت وبغداد ليوم الأربعاء

LBCI
خبر عاجل
2024-12-08

طيران الشرق الأوسط: تقديم مواعيد إقلاع طائرات الشركة إلى دبي والرياض ليوم 9 كانون الأول 2024

LBCI
خبر عاجل
2024-12-09

طيران الشرق الأوسط تعلن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها في 10 كانون الاول

LBCI
حال الطقس
2024-12-10

استقرار بالأحوال الجوية لغاية الخميس... إليكم تفاصيل الطقس

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
05:57

السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية

LBCI
أخبار لبنان
05:47

معرض لجامعة الروح القدس في الأمم المتحدة لمناسبة مرور 440 عامًا على تأسيس المدرسة المارونية في روما

LBCI
أخبار لبنان
05:09

الحاج حسن في احتفال تأبيني في حي السلم: علينا أن نثبت وألا يشوشنا أي تحد مهما كان صعبا

LBCI
أمن وقضاء
05:00

الجيش: توقيف 5 أشخاص في بعلبك وزحلة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اسرار
2024-12-09

أسرار الصحف 10-12-2024

LBCI
آخر الأخبار
02:15

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض قذيفتين أطلقتا من وسط قطاع غزة باتجاه بلدات إسرائيلية من دون وقوع إصابات

LBCI
أمن وقضاء
04:05

مكتب مكافحة المخدّرات المركزي يوقف مروّج مواد ممنوعة وأحد المطلوبين بجرائم متنوّعة

LBCI
أخبار دولية
2024-12-09

المعارضة السورية منحت عفوًا للعسكريين الذين جُنّدوا في إطار الخدمة الإلزامية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:15

الـLBCI على معبر المصنع الحدودي...اليكم مشهد النزوح

LBCI
أخبار دولية
13:55

في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار

LBCI
رياضة
13:53

Play And Pray For Celine... دورة في كرة القدم دعمًا للاعبة منتخب لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:52

تحولات إقليمية ودولية ساهمت في سرعة سقوط الأسد

LBCI
أخبار دولية
13:50

أهمية جبل الشيخ الذي سيطرت عليه إسرائيل في سوريا

LBCI
أخبار دولية
13:46

نتنياهو أدلى بأقواله أمام محكمة في تل أبيب بتهمة الفساد وسوء الأمانة... هذه التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:42

ترقب إسرائيلي لتطورات الداخل السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المشهد من ساحة الامويين في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

اجتماعٌ بين الحكومة السورية وحكومة الإنقاذ... وقرارات اقتصادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
12:46

معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي

LBCI
أخبار دولية
11:21

تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم

LBCI
أخبار لبنان
07:56

"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...

LBCI
خبر عاجل
06:49

مصدران مقربان من المعارضة السورية لرويترز: قيادة القوات تأمر مقاتليها بالانسحاب من المدن وتنشر قوات أمنية خاصة بها

LBCI
أخبار لبنان
13:16

أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الإشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"

LBCI
أخبار لبنان
09:12

توضيح ميقاتي لما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين او عبورهم إلى دول اخرى إلى لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:11

قبل فوات الأوان... فليخرج أحدٌ في هذه الدولة ويكاشفَ اللبنانيين بحقيقة ما جرى عشية وغداة سقوط الاسد

LBCI
آخر الأخبار
10:01

المولوي: لا يوجد مسؤول امني من النظام السوري السابق ومطلوب للقضاء اللبناني موجود حاليا في لبنان وهناك بعض العائلات في لبنان لكن لا يوجد عليها منع او احكام قضائية او تدابير عدلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More