تفاصيل تقديم مواعيد اقلاع طائرات الـMEA الى كل من دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام ليوم الخميس 12 كانون الاول 2024

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الخميس الواقع فيه 12 كانون الاول2024 من بيروت الى كل دبي وعمان والرياض والكويت والنجف وبغداد و أبوظبي والدمام لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية.للاطلاع على الجدول