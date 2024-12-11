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الحاج حسن في احتفال تأبيني في حي السلم: علينا أن نثبت وألا يشوشنا أي تحد مهما كان صعبا

أخبار لبنان
2024-12-11 | 05:09
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الحاج حسن في احتفال تأبيني في حي السلم: علينا أن نثبت وألا يشوشنا أي تحد مهما كان صعبا
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الحاج حسن في احتفال تأبيني في حي السلم: علينا أن نثبت وألا يشوشنا أي تحد مهما كان صعبا

 أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في خلال احتفال تأبيني  أقامه "حزب الله" لحسين أحمد عبد الساتر لمناسبة مرور أربعين يوما على وفاته.

وقال:" إننا ندرك حجم التحديات، ولكننا نؤمن أننا سنستمر في طريقنا، وماضون في دربنا، على الوصية التي أوصانا بها الأمين العام الشهيد السيد عباس الموسوي والشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، وعلى الرغم من الألم بفقدهما وكل الشهداء والتضحيات التي بذلت، إلا أننا قوم لا نسقط، ونحمل الأمل إلى الغد، فهكذا سنواجه في الأيام المقبلة ، بعزيمة وإيمان ويقين وصبر واحتساب".

وشدد على "أنه على الرغم مما جرى ويجري وقد يجري، إلا أنه علينا أن نعمل جميعا على أن نثبت وأن نرسخ إيماننا ويقيننا، وألا يشوشنا أي تحد مهما كان صعبا وقاسيا".

وختم :" إننا لسنا مهزومين، ولسنا ضعافا، وصحيح أننا قد تعرضنا للمحن، ولكننا ثبتنا وصمدنا وكبدنا العدو الهزيمة في معركة أولي البأس، وما يجعل رؤيتنا للمستقبل بهذا الثبات، هو الإيمان بمسألتين أساسيتين، وهما الوعد الإلهي القرآني، والوعد المحمدي المهدوي".

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