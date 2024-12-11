وزير العدل إلتقى وفدا من الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا... وهذا ما جرى الاتفاق عليه

إلتقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري في مكتبه، وفدا من الهيئة الوطنية للممفقودين والمخفيين قسرا إضافة إلى السيدة وداد حلواني بصفتها ممثلة عن لجنة الأهالي وبحضور ضابط الاتصال في وزارة العدل القاضي أيمن أحمد.



وتم بحث المستجدات في الملف المذكور. وقد اتفق المجتمعون على ضرورة الإسراع في تشكيل خلية الأزمة التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء وضرورة توحيد الجهود وتنسيق العمل المشترك بين جميع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية ذات الصلة وعلى رأسها الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً ولجنة المعتقلين.



وقد شدد وزير العدل على ضرورة تفعيل عمل الهيئة والمساعدة على تأمين ما تحتاجه لمباشرة عملها على الصعيدين المادي واللوجستي.