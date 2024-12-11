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باسيل من عين التينة: ان شاء الله في الجلسة المقبلة يكون لدينا رئيس للجمهورية

بحث الرئيس نبيه بري مع رئيس التيار الوطني الحر النائب حبران باسيل في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية لاسيما الملف الرئاسي.



وإكتفى باسيل بالقول بعد اللقاء : "الأمور جيدة والعمل جديّ وان شاء الله في جلسة ٩ كانون الثاني يكون لدينا رئيس للجمهورية".