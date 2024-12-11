جورج عطالله للـLBCI: هناك أسماء تقدّمت على غيرها... والتواصل مستمرّ مع القوات

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله أن التكتل بدأ منذ الأسبوع الماضي بجدولة زيارات واتصالات مع كل الكتل النيابية من أجل الوصول الى تقاطعات أقرب وتقريب وجهات النظر في الملف الرئاسي وحصر اللائحة الأوسع من الأسماء بأسماء أقل في محاولة الوصول الى التوافق المنشود والمطلوب.



وأوضح عطالله في حديث للـLBCI، أن زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى عين التينة اليوم جاءت في هذه السياق، وليست مرتبطة بحراك اللجنة الخماسية.



وقال: "نحن نتّصل بالجميع، وهذا يؤكد ألا تجاوز لأي مكون ونحن لا نرضى بتجاوز أي مكون".



وأضاف: "هذه المروحة من المشاورات التي بدأت اليوم، تهدف الى الكلام عن التقاطعات الأقرب وعن الأسماء الأقل عددا والأكثر قبولا من قبل العدد الأكبر من الأطراف السياسية".



وكشف عطالله أنه بمروحة الإتصالات التي حصلت، هناك أسماء تقدّمت على غيرها.



وعن التواصل مع حزب القوات اللبنانية، قال: "مستمرون بالتواصل وهناك تقدم بهذا التواصل".

وأعلن أنهم حتى هذه اللحظة، لا يزالون ملتزمين بالتقاطع على إسم الوزير السابق جهاد أزعور.