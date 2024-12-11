الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سليمان فرنجيه إستقبل "اللقاء النيابي المستقل"...الان عون: النظرة مشتركة بأن المطلوب ليس خيال صحراء
أخبار لبنان
2024-12-11 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سليمان فرنجيه إستقبل "اللقاء النيابي المستقل"...الان عون: النظرة مشتركة بأن المطلوب ليس خيال صحراء
استقبل رئيس تيار "المرده" سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي "اللقاء النيابي المستقل" الذي ضم النواب: الياس بو صعب، ابراهيم كنعان، سيمون ابي رميا وآلان عون.
اثر اللقاء، أكد النائب عون "ان الزيارة هي في اطار استكمال اللقاءات مع الكتل النيابية من أجل البحث في عملية فتح ثغرة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، لاسيما قبل موعد الجلسة الانتخابية في 9 كانون الثاني المقبل ولحساسية المرحلة وضرورة أن يحجز لبنان موقعا له في الشرق الأوسط الجديد".
وأشار الى "ان النظرة المشتركة مع رئيس تيار المرده، فالمطلوب ليس خيال صحراء او من دون حد ادنى من الشرعية وان يمتلك الشخصية والقدرة اللازمة لقيادة المرحلة المقبلة من اصلاحات ومواكبة للتحديات".
ولفت الى انه "حصل نقاش عميق حول الخيارات المطروحة في المرحلة المقبلة وستستكمل النقاشات لجمع اكبر عدد ممكن من القوى السياسية من كل الاطراف ولو كانت في مرحلة خصومة لان لبنان انطلق نحو مرحلة استقرار ولم شمل ولا يجوز العمل على تسجيل نقاط واعادة انتاج منطق المحاصصة بل الانطلاق نحو تجربة جديدة لان طريقة ادارة البلد السابقة لم تعد صالحة او على قدر تطلعات اللبنانيين".
وختم عون :"أن لدى فرنجيه الادراك والوعي والحرص على مصلحة لبنان وهو رجل اصيل وكل همه لبنان".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
فرنجيه
إستقبل
"اللقاء
النيابي
المستقل"...الان
النظرة
مشتركة
المطلوب
صحراء
التالي
أسرار الصحف 11-12-2024
إشكال في راسمسقا تخلله إطلاق نار
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-12-08
حارث سليمان لـ "جدل": سيكون هناك احتكاكات واشتباكات لاعادة رسم نقاط النفوذ في سوريا والموضوع الاقتصادي سينتظر الانجاز السياسي واعادة تشكيل السلطة وتوحيد المعارضة وتنظيمها
آخر الأخبار
2024-12-08
حارث سليمان لـ "جدل": سيكون هناك احتكاكات واشتباكات لاعادة رسم نقاط النفوذ في سوريا والموضوع الاقتصادي سينتظر الانجاز السياسي واعادة تشكيل السلطة وتوحيد المعارضة وتنظيمها
0
أخبار لبنان
2024-11-28
لودريان يلتقي نواب "اللقاء التشاوري المستقل"
أخبار لبنان
2024-11-28
لودريان يلتقي نواب "اللقاء التشاوري المستقل"
0
آخر الأخبار
2024-10-28
مارك ضو: "المصيبة بتجمع" وجمعت اليوم 50 نائبا يمثلون أكثر من 100 نائب في المجلس النيابي وتحية لروح التضامن والمسؤولية الوطنية وهذا اللقاء كان يجب أن يكون جلسة نيابية رسمية يدعو إليها رئيس مجلس النواب
آخر الأخبار
2024-10-28
مارك ضو: "المصيبة بتجمع" وجمعت اليوم 50 نائبا يمثلون أكثر من 100 نائب في المجلس النيابي وتحية لروح التضامن والمسؤولية الوطنية وهذا اللقاء كان يجب أن يكون جلسة نيابية رسمية يدعو إليها رئيس مجلس النواب
0
آخر الأخبار
2024-10-23
جورج عقيص لـ"حوار المرحلة": المطلوب من بري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يدعو الى جلسة انتخاب ولتتحمل الكتل النيابية مسؤولية عدم الحضور الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس
آخر الأخبار
2024-10-23
جورج عقيص لـ"حوار المرحلة": المطلوب من بري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن يدعو الى جلسة انتخاب ولتتحمل الكتل النيابية مسؤولية عدم الحضور الى المجلس النيابي وانتخاب رئيس
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
10:46
وحدات الجيش تتمركز حول بلدة الخيام... ودعوة الى عدم الاقتراب من المنطقة
خبر عاجل
10:46
وحدات الجيش تتمركز حول بلدة الخيام... ودعوة الى عدم الاقتراب من المنطقة
0
أخبار لبنان
10:18
قبلان: لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان
أخبار لبنان
10:18
قبلان: لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان
0
أمن وقضاء
09:33
الأمن العام: عناصرنا تنفذ المهمات وفقاً للقوانين ولا يسمح بمرور اي شخص مطلوب للقضاء
أمن وقضاء
09:33
الأمن العام: عناصرنا تنفذ المهمات وفقاً للقوانين ولا يسمح بمرور اي شخص مطلوب للقضاء
0
أخبار لبنان
08:48
جورج عطالله للـLBCI: هناك أسماء تقدّمت على غيرها... والتواصل مستمرّ مع القوات
أخبار لبنان
08:48
جورج عطالله للـLBCI: هناك أسماء تقدّمت على غيرها... والتواصل مستمرّ مع القوات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:28
تعزيزات للجيش اللبناني على طريق عام القليعة مرجعيون بإتجاه ثكنة مرجعيون للدخول الى الخيام المتوقع أن يحدث صباح غد
آخر الأخبار
10:28
تعزيزات للجيش اللبناني على طريق عام القليعة مرجعيون بإتجاه ثكنة مرجعيون للدخول الى الخيام المتوقع أن يحدث صباح غد
0
صحف اليوم
00:06
برّي لـ "الشرق الأوسط": سننتخب رئيساً في التاسع من كانون الثاني
صحف اليوم
00:06
برّي لـ "الشرق الأوسط": سننتخب رئيساً في التاسع من كانون الثاني
0
خبر عاجل
2024-12-09
غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الدورة في بنت جبيل وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور
خبر عاجل
2024-12-09
غارة من مسيرة إسرائيلية على منطقة الدورة في بنت جبيل وقصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة مجدل زون في قضاء صور
0
أمن وقضاء
2024-12-09
الوكالة الوطنية: اتصال من الجيش الاسرائيلي بشخص لاخلاء محال في جديدة مرجعيون
أمن وقضاء
2024-12-09
الوكالة الوطنية: اتصال من الجيش الاسرائيلي بشخص لاخلاء محال في جديدة مرجعيون
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:19
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها
أخبار دولية
08:19
المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية في سوريا عبيدة أرناؤوط للـLBCI : نحترم سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
08:12
الملف الرئاسي بين أعضاء اللجنة الخماسية وبرّي
تقارير نشرة الاخبار
08:12
الملف الرئاسي بين أعضاء اللجنة الخماسية وبرّي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:10
في محيط سجن صيدنايا... آلاف الأهالي يتجمعون بحثاً عن ذويهم
تقارير نشرة الاخبار
08:10
في محيط سجن صيدنايا... آلاف الأهالي يتجمعون بحثاً عن ذويهم
0
أخبار لبنان
06:50
العين على المعابر الحدودية مع سوريا
أخبار لبنان
06:50
العين على المعابر الحدودية مع سوريا
0
أخبار دولية
06:46
البابا فرنسيس يدعو إلى “الاحترام المتبادل” بين الأديان في سوريا
أخبار دولية
06:46
البابا فرنسيس يدعو إلى “الاحترام المتبادل” بين الأديان في سوريا
0
أخبار لبنان
05:57
السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية
أخبار لبنان
05:57
السفير المصري من عين التينة: تحدثنا عن المواصفات التي ستأتي بإسم رئيس الجمهورية
0
أخبار لبنان
03:15
الـLBCI على معبر المصنع الحدودي...اليكم مشهد النزوح
أخبار لبنان
03:15
الـLBCI على معبر المصنع الحدودي...اليكم مشهد النزوح
0
أخبار دولية
02:23
خامنئي: ما حصل في سوريا نتيجة لخطة أميركية - صهيونية ولجارتها دور واضح
أخبار دولية
02:23
خامنئي: ما حصل في سوريا نتيجة لخطة أميركية - صهيونية ولجارتها دور واضح
0
أخبار دولية
13:55
في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار
أخبار دولية
13:55
في مؤتمر بيتكوين مينا... إريك ترامب يتوقع وصول البيتكوين إلى مليون دولار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
خبر عاجل
12:46
معلومات للـ LBCI: الجيش اللبناني يطلق النار بشكل تحذيري في اتجاه عناصر من هيئة تحرير الشام اقتربوا من احد المراكز العسكرية الحدودية من جهة دير العشائر في البقاع الغربي
2
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
أخبار دولية
11:21
تنظيم الدولة الإسلامية يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم
3
أخبار دولية
05:30
بلومبرغ تكشف سبب عدم تعقب طائرة الأسد عند مغادرته سوريا
أخبار دولية
05:30
بلومبرغ تكشف سبب عدم تعقب طائرة الأسد عند مغادرته سوريا
4
أخبار لبنان
13:16
أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الإشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"
أخبار لبنان
13:16
أبو فاعور: قائد الجيش أبلغني بأن الإشتباك في دير العشائر مع عصابة سرقة لا "هيئة تحرير الشام"
5
أمن وقضاء
04:12
العثور على جثة المواطن أمين خشيش بعد فقدانه ...تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني
أمن وقضاء
04:12
العثور على جثة المواطن أمين خشيش بعد فقدانه ...تلقى اتصالا من أشخاص ادعوا بأنهم من مخابرات الجيش اللبناني
6
مقدمة نشرة الاخبار
13:11
قبل فوات الأوان... فليخرج أحدٌ في هذه الدولة ويكاشفَ اللبنانيين بحقيقة ما جرى عشية وغداة سقوط الاسد
مقدمة نشرة الاخبار
13:11
قبل فوات الأوان... فليخرج أحدٌ في هذه الدولة ويكاشفَ اللبنانيين بحقيقة ما جرى عشية وغداة سقوط الاسد
7
خبر عاجل
17:17
المعارضة السورية: قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور
خبر عاجل
17:17
المعارضة السورية: قواتنا سيطرت على كامل مدينة دير الزور
8
فنّ
12:21
إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)
فنّ
12:21
إليسا تكشف: أحد السجناء اللبنانيين في سوريا هو قريبها! (صورة)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More