قبلان: لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان

ناشد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، "المبادرة سريعا لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من الأخوة السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان"، قائلا: "معايير الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني وكل قواعد الإغاثة الدولية ومواثيقنا الوطنية تلزمنا بذلك".



وأضاف: "لا عذر للمنع أو التأخير، والقضية إنسانية وبعيدة كل البعد عن الزواريب السياسية، ولا مفر من ذلك، والوقت حاسم، والتأخير قاتل، والتجربة اللبنانية مع النزوح السابق منذ العام 2011 تصلح لمعالجة أخطر لحظة إنسانية والمهم إنقاذهم والباقي تفصيل، وإلا وقعنا بكارثة لا يمكن السكوت عنها، وثقتي برئيس الحكومة وقائد الجيش لحسم هذه القضية التي لا تقبل التأخير، ولا بدّ من معالجة فورية وكاملة الآن قبل فوات الأوان، وننتظر ساعةً بساعة، وشكراً للتعاون الوطني الكبير".