ميقاتي: تمركز الجيش في الخيام ومرجعيون خطوة أساسية لتعزيز انتشاره في الجنوب

اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "تمركز وحدات الجيش في منطقتي الخيام ومرجعيون اليوم، يمثل خطوة أساسية لتعزيز انتشار الجيش في الجنوب، تنفيذا لقرار وقف إطلاق النار".



وقال: "نحن نحيي جهود الجيش في هذه المهمة الجديدة التي يقوم بها ومتابعة قيادته الحثيثة لكل ما من شأنه إرساء الاستقرار في الجنوب".



وأضاف: "المطلوب من لجنة الإشراف الخماسية العمل لوقف الخروق الإسرائيلية لوقف إطلاق النار، والتي أدت اليوم إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وكذلك، المطلوب العمل على انسحاب إسرائيل الكامل من كل المناطق التي تحتلها والتزامها الفعلي تطبيق مستلزمات ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 1701".

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المجلس الأوروبي



‎وكان رئيس الحكومة أجرى مساء اليوم، اتصالا بالرئيس الجديد للمجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي باشر مهامه الشهر الحالي، وهنأه على مهامه الجديدة.



‎وتم البحث في سبل تفعيل التعاون بين لبنان والإتحاد الأوروبي والدور الأوروبي في إرساء الهدوء والاستقرار في المنطقة.

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وزير خارجية النمسا



‎وتلقى رئيس الحكومة اتصالا من ‏وزير خارجية جمهورية النمسا ألكسندر شالنبرج تم خلاله عرض الوضع في لبنان، وبشكل خاص في الجنوب.

و‎كذلك، تطرق البحث إلى ما يمكن القيام به دوليا لدعم لبنان وإخراجه مما يعاني منه.