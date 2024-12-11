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بلدية الخيام: لتوخي الحذر وعدم الاقتراب من المنطقة
أخبار لبنان
2024-12-11 | 16:05
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بلدية الخيام: لتوخي الحذر وعدم الاقتراب من المنطقة
تمنت بلدية الخيام على المواطنين، "التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية والعسكرية، وبيانات قيادة الجيش اللبناني".
وقالت في بيان: "بعد المتابعة مع الجهات المختصة والجيش اللبناني"، علمت البلدية أن "وحدات الجيش تمركزت في 5 مواقع حول مدينة الخيام، بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان- اليونيفيل".
ولفتت الى انه "سيُستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة. والأهم ستُجري الوحدات المختصة مسحاً هندسياً شاملاً بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة. وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار".
واضافت: "نقدّر اندفاعكم ولهفتكم للعودة الى أرض خيامنا الغالية.. ولكن علينا توخي الحذر والحفاظ على سلامة الأرواح. وما العودة إلا صبر أيام، في انتظار الانسحاب الكامل لجيش العدو، وصدور بيانات قيادة الجيش التي تحدد موعد العودة بسلام الى الخيام".
أخبار لبنان
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