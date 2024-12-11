باسيل التقى الخازن وكتلة "الاعتدال الوطني"... بدر: هناك توافق على مجموعة من الأسماء ويمكن أن نتقاطع عليها مع الكتل

استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كتلة "الإعتدال الوطني" في منزله في البياضة، في حضور نواب من تكتل "لبنان القوي".



وعكس الإجتماع "نقاطا مشتركة عدة، وقد تم التشديد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من خلال مسار توافقي، يمنح الرئيس المقبل القدرة على المشاركة في الحكم بفعالية"، بحسب بيان لمكتب باسيل.



وقال النائب نبيل بدر بعد اللقاء: "يجب أن نتقاطع على بعض الأسماء وهناك توافق مع الوزير باسيل على مجموعة من الأسماء ويمكن أن نتقاطع عليها مع الكتل السياسية، لربما وصلنا إلى إجماع كامل وإذا لم نصل إليه أقله نصل إلى ما يفوق الثمانين صوتا لانتخاب رئيس للجمهورية".



وأضاف بدر: "هناك أسماء مطروحة للنقاش وقد نصل في النهاية إلى تقاطع على إسم أو إسمين وقد يخرج إسم جديد نتقاطع عليه"، موضحا أن "المهم الإجتماع على إسم صالح ليكون رئيسا لجمهورية لبنان".



كما استقبل باسيل النائب فريد هيكل الخازن في حضور النائبة ندى البستاني ومستشاره السياسي أنطوان قسطنطين. وكان عرض لمختلف جوانب الإستحقاق الرئاسي.