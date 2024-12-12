أمانتا السجل العقاريّ في بعلبك – الهرمل والنبطية: تمديد الإقفال لغاية 22-12-2024 ضمنًا

أعلنت أمانتا السجل العقاريّ ودائرتا المساحة في بعلبك – الهرمل والنبطية تمديد إقفال أبوابها، أمام المواطنين، لغاية 22-12-2024 ضمنًا.



وأوضحت أنّ ذلك لاستكمال إصلاح أضرار العدوان الاسرائيليّ على لبنان.