وحدات الجيش تمركزت في 5 نقاط حول بلدة الخيام

تمركزت وحدات الجيش في 5 نقاط حول بلدة الخيام، بالتنسيق مع "اليونيفيل"، ضمن إطار المرحلة الأولى من الانتشار في المنطقة، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيليّ منها.



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة بتاتًا والتزام تعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار.



وتشهد اجواء منطقة مرجعيون تحليقًا كثيفًا للطيران الحربيّ.