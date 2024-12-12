نازحون بينهم اطفال ينتظرون على المعبر: "ما حدا سأل عنا، وبس تهدأ منرجع"..."ما في أمان"

تبيّن رغم غياب دقة الأرقام، أن حركة الدخول والخروج متداخلة، إلا أنه يُعتقد ان حركة الدخول اكبر بكثير من حركة الخروج من لبنان الى سوريا.



وبحسب المعلومات، هناك شروط محددة جداً للسماح للسوريين بالدخول الى لبنان، منه وجود اقامة لجميع افراد العائلة وتذكرة وشروط اخرى، والعملية تتم بمؤازرة الجيش اللبناني، وسط اكتظاظ كبير واشكالات نتيجة التدافع، وتجدر الاشارة الى أن كل ذلك هو يحصل وسط غياب واضح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين.