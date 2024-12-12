تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)

تمركز الجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام، في ظل انسحاب الجيش الإسرائيليّ وفق اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.