رئيس الكتائب بحث والبستاني آخر التطورات

استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل النائب فريد البستاني في مقره في بكفيا، للبحث في الاستحقاق الرئاسيّ وآخر المستجدات على الساحة.