0min

تقديم مواعيد اقلاع طائرات الشركة ليوم الجمعة 13 كانون الاول 2024 الى دبي وأبو ظبي والرياض وعمان والدوحة وبغداد والكويت والنجف

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن تقديم موعد اقلاع بعض رحلاتها ليوم الجمعة 13 كانون الاول 2024 الى دبي وأبو ظبي والرياض وعمان والدوحة وبغداد والكويت والنجف وذلك لأسباب تشغيلية تتعلق بتجنب التحليق فوق الأجواء السورية. اضغط هنا

***للتفاصيل