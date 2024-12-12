مع ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني، أقامت "النهار" احتفالاً حيث اعادت الى لذاكرة ما كان يقوله تويني عن السيادة اللبنانية والنظام السوري. وأكدت النائب السابق نايلة تويني، ان النهار مستمرة بالتطور كما ارادها والدها.وخلال المناسبة، قال السفير المصري علاء موسى: "على لبنان ان يتغلب على التحديات وانتهاز الفرص وما يحصل في الراهن ليتقدم الى الامام، وانتخاب رئيس للجمهورية ضروري للمرحلة المقبلة مع عدم تطبيق قاعدة "الغالب والمغلوب" بل عبر البحث عن مشروع مشترك وجامع واللجنة الخماسية لا يمكنها ان تعمل لوحدها بل هي بحاجة للداخل".بدوره، قال الوزير السابق زياد بارود: "ما قاله جبران تويني قبل استشهاده يصح اليوم فالمرحلة المقبلة هي لبناء الدولة ودورها وحوار لبناني - لبناني بصراحة ضمن عناوين السيادة المطلقة ودور الجيش وقوى الامن وان نخرج من المزرعة التي انتقدها جبران". ورداً على سؤال بشأن رئاسة الجمهورية، أجاب: "لتحديد مهمة رئيس الجمهورية المقبل التي هي أهم من الاسم كي يكون جزءا من حركة البلد لانهاضه والتفاهم مع رئيس الحكومة مع فريق وزاري كفوء ومواكبة لدور مجلس النواب من دون السماح بمناكفات".بدوره، طالب رئيس الجامعة الاميركية في بيروت فضلو خوري ببناء القطاع المصرفي من جديد ومحاسبة من اوصلونا الى الانهيار، واشار الى أن لبنان من البلدان المتميزة بحرية الرأي في الشرق الاوسط ويجب الحفاظ عليها.