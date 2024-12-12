وزارة الصحة تؤكد متابعة أوضاع آلاف اللبنانيين والنازحين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان بعد الأحداث الاخيرة

لما كانت الأحداث السورية الاخيرة قد أدت إلى انتقال آلاف اللبنانيين الذين كانوا مقيمين في سوريا إلى بلدهم الام لبنان وانتشارهم في مراكز إيواء غير رسمية لعدم وجود مساكن جاهزة لهم، بدأت وزارة الصحة العامة متابعة أوضاعهم بحيث يتم تأمين حاجاتهم الصحية والإنسانية.



وأكّدت الوزارة، في بيان، أنّها تتابع أوضاع آلاف السوريين الذين نزحوا إلى لبنان ولا سيما المناطق القريبة من الحدود حيث يفترش هؤلاء المساجد والحسينيات وعددًا من مراكز الايواء غير الرسمية.



وقالت إنّها بدأت البحث مع شركائها ولا سيما المنظمات الأممية المولجة متابعة شؤون النازحين وفي مقدمها المفوضية السامية UNHCR سبل تأمين حاجاتهم الانسانية ومراقبة الوضع الميدانيّ الصحيّ على الأرض.