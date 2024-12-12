الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الصحة تؤكد متابعة أوضاع آلاف اللبنانيين والنازحين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان بعد الأحداث الاخيرة
أخبار لبنان
2024-12-12 | 07:15
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الصحة تؤكد متابعة أوضاع آلاف اللبنانيين والنازحين السوريين الذين لجأوا إلى لبنان بعد الأحداث الاخيرة
لما كانت الأحداث السورية الاخيرة قد أدت إلى انتقال آلاف اللبنانيين الذين كانوا مقيمين في سوريا إلى بلدهم الام لبنان وانتشارهم في مراكز إيواء غير رسمية لعدم وجود مساكن جاهزة لهم، بدأت وزارة الصحة العامة متابعة أوضاعهم بحيث يتم تأمين حاجاتهم الصحية والإنسانية.
وأكّدت الوزارة، في بيان، أنّها تتابع أوضاع آلاف السوريين الذين نزحوا إلى لبنان ولا سيما المناطق القريبة من الحدود حيث يفترش هؤلاء المساجد والحسينيات وعددًا من مراكز الايواء غير الرسمية.
وقالت إنّها بدأت البحث مع شركائها ولا سيما المنظمات الأممية المولجة متابعة شؤون النازحين وفي مقدمها المفوضية السامية UNHCR سبل تأمين حاجاتهم الانسانية ومراقبة الوضع الميدانيّ الصحيّ على الأرض.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الصحة
متابعة
أوضاع
اللبنانيين
والنازحين
السوريين
الذين
لجأوا
لبنان
الأحداث
الاخيرة
التالي
بري بحث مع رئيس مراقبة الهدنة المستجدات
نعمة افرام يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-10
عدد النازحين السوريين واللبنانيين الذين دخلوا ليل الأحد الى لبنان يقدّر بأكثر من ٥٠ الف
أخبار لبنان
2024-12-10
عدد النازحين السوريين واللبنانيين الذين دخلوا ليل الأحد الى لبنان يقدّر بأكثر من ٥٠ الف
0
أخبار لبنان
10:18
قبلان: لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان
أخبار لبنان
10:18
قبلان: لإنقاذ آلاف العالقين المهددين عبر المعابر اللبنانية من السوريين وغيرهم وتأمين دخولهم الفوري للبنان
0
خبر عاجل
2024-12-08
معلومات للـLBCI: نتيجة التطورات الاخيرة في سوريا سيقدم الامن العام التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المتواجدين في لبنان للعودة الى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي
خبر عاجل
2024-12-08
معلومات للـLBCI: نتيجة التطورات الاخيرة في سوريا سيقدم الامن العام التسهيلات اللازمة للمواطنين السوريين المتواجدين في لبنان للعودة الى سوريا عبر معبر المصنع الحدودي
0
أخبار لبنان
2024-12-07
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 6 في غارة إسرائيلية في الجنوب
أخبار لبنان
2024-12-07
وزارة الصحة اللبنانية: استشهاد 6 في غارة إسرائيلية في الجنوب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:00
آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي
تقارير نشرة الاخبار
09:00
آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي
0
أخبار لبنان
08:57
ميقاتي: العدو الاسرائيلي عاود استهداف الخيام..وهذا برسم لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار
أخبار لبنان
08:57
ميقاتي: العدو الاسرائيلي عاود استهداف الخيام..وهذا برسم لجنة المراقبة المكلفة الاشراف على تنفيذ وقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
تقارير نشرة الاخبار
08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:24
خاص LBCI: وفد تركي-قطري في دمشق لدفع القيادة الجديدة للانخراط في البيئة العربية والدولية
أخبار دولية
08:24
خاص LBCI: وفد تركي-قطري في دمشق لدفع القيادة الجديدة للانخراط في البيئة العربية والدولية
0
آخر الأخبار
2024-10-30
فيديو لاستهداف الفان على طريق ضهر الوحش - عاريا (فيديو)
آخر الأخبار
2024-10-30
فيديو لاستهداف الفان على طريق ضهر الوحش - عاريا (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-12-10
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
أخبار لبنان
2024-12-10
"الإشتراكي" يحذّر من إيواء مسؤولين سوريين سابقين...
0
منوعات
2024-11-28
مع عودة موسم البرد والأمطار... هكذا يمكنكم حماية منازلكم من العفن!
منوعات
2024-11-28
مع عودة موسم البرد والأمطار... هكذا يمكنكم حماية منازلكم من العفن!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:03
آخر مستجدات التحركات الدبلوماسية للتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى
تقارير نشرة الاخبار
09:03
آخر مستجدات التحركات الدبلوماسية للتوصل الى صفقة لتبادل الاسرى
0
تقارير نشرة الاخبار
09:00
آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي
تقارير نشرة الاخبار
09:00
آخر مستجدات الاستحقاق الرئاسي
0
تقارير نشرة الاخبار
08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
تقارير نشرة الاخبار
08:51
انسحاب إسرائيليّ جزئيّ من شمال الخيام... إليكم الوضع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
تقارير نشرة الاخبار
08:48
اليكم حركة النزوح من معبر المصنع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:30
الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود
تقارير نشرة الاخبار
08:30
الـLBCI في عرسال لمعاينة الحركة عند الحدود
0
أخبار لبنان
06:48
ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني
أخبار لبنان
06:48
ذكرى مرور 19 عاماً على استشهاد جبران تويني
0
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
0
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
2
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
3
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
4
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
5
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
6
خبر عاجل
11:41
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط 3 شهداء فيما أدت الغارة على بيت ليف إلى سقوط شهيد
خبر عاجل
11:41
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على مدينة بنت جبيل أدت إلى سقوط 3 شهداء فيما أدت الغارة على بيت ليف إلى سقوط شهيد
7
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
أخبار لبنان
05:57
تمركُز للجيش اللبنانيّ في شمالي بلدة الخيام (فيديو)
8
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
أخبار دولية
05:49
فيديو للشاب الأميركيّ ترافيس (Travis) الذي قال ناشطون إنّه الصحافيّ أوستن تايس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More