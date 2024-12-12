نعمة افرام يعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية

أعلن النائب نعمة افرام ترشحه لرئاسة الجمهورية، وقال: "اثر طرح إسمي كمرشح رئاسيّ طبيعيّ منذ فترة، أعلن اليوم بإسم مشروع وطن الإنسان ترشّحيّ رسميّاً إلى سدّة الرئاسة اللبنانيّة، واستعدادي لتحمّل وتولّي هذه المسؤوليّة الوطنيّة".



وأكد افرم إلتزامه تطبيق "تدبير وقف الأعمال العدائيّة" كآلية تنفيذ للقرار الأممي 1701 بكافة مندرجاته، ومختلف القرارات المتّصلة الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص لبنان، بغطاء الرئاسة الشرعيّ، وكحجر زاوية لتأمين الاستقرار.



اضافة الى تشكيل حكومة بمهمّة تطبيق كامل وجدّي للقرار 1701، وحصرالسلاح بالقوى الشرعيّة وتعزيز الثقة بها وتوفير الدعم لها وتجهيزها.