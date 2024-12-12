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بري بحث مع رئيس مراقبة الهدنة المستجدات
أخبار لبنان
2024-12-12 | 07:19
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بري بحث مع رئيس مراقبة الهدنة المستجدات
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس أركان هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة UNTSO اللواء باتريك غوشا، يرافقه رئيس مكتب الإتصال في بيروت التابع لهيئة الأمم المتحدة، لمراقبة الهدنة المقدم ديتر باشمان وعضو فريق التحليل التابع للهيئة طوني بولغر.
واستعرضوا تطورات الأوضاع والمستجدات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى مهام وجهود البعثة الأممية.
كما استقبل بري المدير العام رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت وبحث معه أوضاع شركة "الميدل ايست" والظروف التي عملت فيها الشركة الوطنية لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي طيلة فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان.
وهنأ بري إدارة الشركة والعاملين فيها على عطاءاتهم وتفانيهم خلال تلك الفترة.
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برّي تابع اوضاع شركة طيران الشرق الاوسط
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