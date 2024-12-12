برّي تابع اوضاع شركة طيران الشرق الاوسط

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الاوسط وتابع اوضاع شركة طيران الشرق الاوسط ( الميدل ايست ) والظروف التي عملت بها الشركة الوطنية لتأمين ديمومة التواصل بين لبنان والعالم الخارجي طيلة فترة العدوان الاسرائيلي على لبنان.



وهنّأ الرئيس بري ادارة الشركة وجميع العاملين فيها على عطاءاتهم وتفانيهم خلال تلك الفترة .