حمية: مركز جرف الثلوج في عيناتا يعمل على فتح الطريق وتسهيل مرور السيارات العالقة

اشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه إلى أن "مركز جرف الثلوج في عيناتا التابع لوزارة الأشغال يعمل على فتح الطريق وتسهيل مرور السيارات العالقة، كما إنقاذ المواطنين رغم الظروف المناخية القاسية".

ولفت الى ان الوزارة تناشد المواطنين للتقيد بإرشادات قوى الأمن الداخلي وعدم سلوك الطرقات الجبلية خلال العواصف، حفاظًا على سلامتهم".