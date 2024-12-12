الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"لبنان القوي" قدم طعنا بالتمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين
أخبار لبنان
2024-12-12 | 12:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"لبنان القوي" قدم طعنا بالتمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين
قدم تكتل "لبنان القوي" طعنا في المجلس الدستوري، بقانون مجلس النواب التمديد لمجلس القضاء الأعلى وقاضيين اثنين.
وتضمنت الأسباب الموجبة مخالفة شمولية التشريع وعدم جواز التشريع على قياس أشخاص، إضافة إلى مخالفة الأصول الشكلية الجوهرية المتمثلة بآلية التصويت، وكذلك مخالفة مبدأ فصل السلطات وتعدي السلطة التشريعية على السلطة القضائية وخرق مبدأ المساواة.
وأشار النائب سيزار أبي خليل، بعد تقديم الطعن، إلى أن "ذلك حصل ضمن المهلة الدستورية"، متمنيا على "المجلس الدستوري رده نظرا إلى التجاوزات التي تضمنها".
وأوضح أن "الطعن يفند كل المخالفات الدستورية التي تضمنها القانون ٣٢٧/٢٠٢٤". وقال: "إن المخالفات تبدأ من طريقة إقرار القانون والتصويت عليه، وهو مخالف للدستور اللبناني، مرورا بضرب شمولية التشريع والتعدي على صلاحيات السلطة التنفيذية التي تعود إيلها صلاحية التعيين. وبالتالي، فإن هذا التعيين هو تشريع مجاملة ينضوي على تعيين، وهو من مهمة السلطة التنفيذية".
ولفت إلى أن "هذا التمديد هو تعد على السلطة القضائية"، قائلا: "يحق للقضاة انتخاب من يمثلهم في مجلس القضاء الأعلى. وبالتالي، فإن تمديد ولاية المجلس يحرم القضاة من حقهم بانتخاب من يمثلهم وهذه ضمانة قضائية عدا عن مبدأ المساواة بين القضاة بفعل التمديد لقاضيين اثنين، إضافة إلى مخالفة قانون تنظيم القضاء العدلي واستشارة مجلس القضاء الأعلى، كما يقتضي القانون لدى التعرض لقانون تنظيم القضاء".
وأشار الى أن "استشارة مجلس القضاء الأعلى لم تحصل، بحيث أن نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى صرحا بمعارضة هذا القانون. ولكل هذه الأسباب، قام التيار الوطني الحر بالطعن بهذا القانون الذي يشكل مخالفة دستورية".
أخبار لبنان
لبنان القوي
طعن
المجلس الدستوري
التمديد
مجلس القضاء الأعلى
التالي
مصادر ديبلوماسية لـ"الجمهورية": واشنطن تواكب الوضع اللبنانيّ عن كثب في هذه الفترة
بري لـ"النهار": تلقّيت إشارات إيجابية ومشجّعة من سفراء الخماسية حيال دعوتي لجلسة انتخاب رئيس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-12-09
قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة
أخبار لبنان
2024-12-09
قعقور تتحدّث عن الطعن بشأن تعديل المادة 2 من قانون تنظيم القضاء العدلي وتمديد سن التقاعد لبعض القضاة
0
آخر الأخبار
2024-12-07
المعارضة السورية المسلحة: استطعنا تحرير 4 مدن خلال 24 ساعة هي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وعملياتنا مستمرة لتحرير كامل ريف دمشق
آخر الأخبار
2024-12-07
المعارضة السورية المسلحة: استطعنا تحرير 4 مدن خلال 24 ساعة هي درعا والقنيطرة والسويداء وحمص وعملياتنا مستمرة لتحرير كامل ريف دمشق
0
آخر الأخبار
2024-12-05
باسيل لـ "جدل" : اذا استطعنا التوافق على اسم رئاسي فلماذا لا ننتخب رئيسًا قبل الجلسة المقرّرة في 9 كانون الثاني؟
آخر الأخبار
2024-12-05
باسيل لـ "جدل" : اذا استطعنا التوافق على اسم رئاسي فلماذا لا ننتخب رئيسًا قبل الجلسة المقرّرة في 9 كانون الثاني؟
0
خبر عاجل
2024-11-28
مجلس النواب يقر قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة
خبر عاجل
2024-11-28
مجلس النواب يقر قانون التمديد لرتبة عميد وما فوق لمدة سنة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
14:19
أدرعي: هاجمنا عددًا من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:19
أدرعي: هاجمنا عددًا من عناصر "حزب الله" في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:06
متحدث باسم الخارجية الفرنسية: من السابق لأوانه مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا
آخر الأخبار
09:06
متحدث باسم الخارجية الفرنسية: من السابق لأوانه مناقشة رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا
0
آخر الأخبار
10:14
بلومبرغ عن مصادر: محادثات بين موسكو وقيادة سوريا الجديدة بشأن الإبقاء على الميناء البحري بطرطوس وقاعدة حميميم
آخر الأخبار
10:14
بلومبرغ عن مصادر: محادثات بين موسكو وقيادة سوريا الجديدة بشأن الإبقاء على الميناء البحري بطرطوس وقاعدة حميميم
0
آخر الأخبار
06:06
فضلو خوري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لبنان من البلدان المتميزة بحرية الرأي في الشرق الاوسط ويجب الحفاظ عليها
آخر الأخبار
06:06
فضلو خوري خلال احتفال بمناسبة مرور 19 عاما على استشهاد جبران تويني: لبنان من البلدان المتميزة بحرية الرأي في الشرق الاوسط ويجب الحفاظ عليها
0
آخر الأخبار
09:05
ترامب ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة "تايم" حول احتمالات الحرب مع إيران: "أي شيء يمكن أن يحدث"
آخر الأخبار
09:05
ترامب ردا على سؤال في مقابلة مع مجلة "تايم" حول احتمالات الحرب مع إيران: "أي شيء يمكن أن يحدث"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
أخبار لبنان
14:05
المحرّر معاذ مرعب يروي لـ"جدل" رحلة العذاب في السجون السورية (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
حقيقة الخمسين دولارا المزورة في الأسواق اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
فعاليات Christmas In Action تنطلق الجمعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
حركة دبلوماسية جديدة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٩ عاما على اغتيال الصحافي جبران تويني... وعدالة السماء أقوى من ظلم الأرض!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
١٩ عاما على اغتيال الصحافي جبران تويني... وعدالة السماء أقوى من ظلم الأرض!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نازحون في عرسال يتلهفون للعودة وآخرون في المصنع ناقمون على حزب الله والأسد
تقارير نشرة الاخبار
13:32
نازحون في عرسال يتلهفون للعودة وآخرون في المصنع ناقمون على حزب الله والأسد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الجيش اللبناني يدخل إلى شمال الخيام يتمركز في خمس نقاط
تقارير نشرة الاخبار
13:01
الجيش اللبناني يدخل إلى شمال الخيام يتمركز في خمس نقاط
0
أخبار دولية
13:00
اسرائيل تتوغّل في عمق الجولان وتسيطر على مزيد من الاراضي السورية...
أخبار دولية
13:00
اسرائيل تتوغّل في عمق الجولان وتسيطر على مزيد من الاراضي السورية...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:46
مقدّمة النشرة المسائيّة 12-12-2024
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:13
قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية
خبر عاجل
13:13
قوى الأمن عن الـ50 دولارا المزورة: التأكد من عدم وجود أي أموال مزيّفة دخلت أو تم قبضها من قبل المصارف اللبنانية
2
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
أخبار دولية
06:09
الـLBCI داخل مقام السيدة زينب (فيديو)
3
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
أخبار دولية
05:24
معلومات للـLBCI: شاب الفيديو الذي انتشر ليس الصحافيّ أوستن تايس وهذه هُويته
4
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
خبر عاجل
05:10
نزار زكا للـLBCI: الفيديو الذي يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعيّ ويظهر فيه شاب يقال إنّه الصحافيّ أوستن تايس وصلنا منذ الصباح الباكر ودققنا فيه وتبيّن أنه ليس أوستن تايس ونحن في صدد التأكد ما إذا كان الشاب الذي يظهر فيه أميركيًّا
5
اقتصاد
10:22
بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا
اقتصاد
10:22
بيان توضيحي من نقابة الصرافين حول العملة المزورة من فئة الـ50 دولارا أميركيا
6
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
أخبار دولية
05:05
جديد قضية العرس الذي تحول الى مأساة في العراق بسبب حريق خلّف 134 قتيلا... السجن لصاحب قاعة الأعراس
7
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
أمن وقضاء
05:41
تعميم صورة المفقودتَين أمينة حكمت محمود وابنتها أنجيلينا شمعون حملايا
8
منوعات
02:10
بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)
منوعات
02:10
بعد تواريه عن الأنظار لأشهر... دكتور فود يطّل على متابعيه من جديد (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More