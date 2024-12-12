الجيش: وصول طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من السلطات التشيكية

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه أنه بتاريخ 12 / 12 /2024، وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي طائرة تحمل مساعدات إنسانية مقدمة هبة من السلطات التشيكية لصالح الجيش اللبناني. وجرى تسلم الهبة بحضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والملحق العسكري التشيكي المقدم Stanislav Vasek.