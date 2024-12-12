تحدث المعتقل المحرّر من السجون السورية معاذ مرعب عن التعذيب والمعاناة التي عاشها خلال فترة اعتقاله.وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "لقد اعتُقلت في 20-7-2006 في مدينة دوما في ضواحي الشام ومنذ لحظة الاعتقال يبدأ الضرب والتعذيب".وأضاف: "كُنّا نُضرب يوميا في التحقيق وخارج التحقيق ويُعاد التحقيق من جديد ونُضرب من جديد وكلّ ما تسمعونه حول وسائل التعذيب في سوريا صدّقوه".وأعلن أنه تمّ نقله بين سجون عدّة ولكن صيدنايا كان السجن الأصعب.