نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً: طالبنا من الحكومة تشكيل خلية أزمة... وبعض الوزارت لم تسمّ مندوبها بعد

أكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً زياد عاشور أنه كهيئة وطنية، لا تواصل حتى الآن مع السلطات الجديدة في سوريا.



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI: "طالبنا من رئيس الحكومة تشكيل خلية أزمة وحددنا فيها كل الوزارات والجهات الرسمية المعنية بمتابعة هذا الملف أي المعنية بمواكبة الهيئة الوطنية حتى تتمكن من الوصول الى بيت القصيد". وأضاف: "حاليا نحن نتابع تسمية الوزارات للمندوبين كي يتمثلوا في اللجنة". وتابع: "نحن بـ9 كانون الأول أرسلنا المراسلة وفي اليوم نفسه الأمانة العام لمجلس الوزراء راسلت الوزارات المعنية.



وأشار عاشور الى أن بعض الوزارت لم تسمّ حتى اللحظة مندوبها. وكشف أن هذه الوزارات هي وزارة الدفاع والخارجية والصحّة والشؤون الاجتماعية.



واعتبر أن "هناك مسؤولية كبيرة تبدأ عند الحكومة بأن تجمع هذه اللجنة".



وأشار الى أنهم يتلقون اتصالات من أهالي يرديون معرفة أين أولادهم.