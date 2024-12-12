فادي كرم لـ"جدل": يجب الذهاب الى مرشح استثنائي... وهذا ما قاله عن جعجع

أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم أن الوضع اليوم استثنائي جدا، ويجب الذهاب الى مرشح استثنائي يستطيع فهم اللعبة تماما.



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI: "نحن نحاول بالتواصل بين الكتل النيابية كافة ايصال رئيس جمهورية مواكب للمرحلة الجديدة وهناك أشخاص لا يزالون يقرأون "بالدفتر القديم" فيما نحن نقرأ بالدفتر الجديد".



ودعا كرم الكتل النيابية الى التجرد وأن تفهم أن الوضع استثنائي ويحتاج الى رجل انقاذي.



وعن ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، قال النائب فادي كرم: "ربما سمير جعجع لن يكون راضيا عما سأقوله. أنا بالتأكيد مقتنع بسمير جعجع رئيساً للجمهورية ولكن سمير جعجع لا يمكن أن يكون مرشحا الا اذا كان هناك تفاهم عليه بأن يكون المرشح".