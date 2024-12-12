الحشيمي لـ"جدل": البلد "ما بيمشي" بمرشح تحدي... و"اذا سوريا بخير فنحن بخير"

رأى النائب بلال الحشيمي أن هذا البلد "ما بيمشي" بمرشح تحدي.



وقال في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI: "نريد رئيساً للجمهورية يكون قوي دوليا وعربيا ويطبق الدستور والقرارات الدولية".



من جهة أخرى، بارك الحشيمي للشعب السوري بانهاء حكم ظالم، معتبرا أنه انهاء كابوس على سوريا وعلى لبنان والأردن والعراق وتركيا وعلى القضية الفلسطينية".



وقال: "اذا سوريا بخير، فنحن بخير".

وأضاف: "وكي نكون بخير، يجب أن نقوم بعملنا ببناء دولة ونحافظ على كيان الدولة ونعيد سيادتها ونعيد الاستقرار والأسس لهذه الدولة".