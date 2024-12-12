أبي رميا لـ"جدل": يجب القيام بالمستحيل لانتخاب رئيس بـ9 ك2... وكل ما يُحكى عن صفقات وتسويات لن يُبصر النور

شدد عضو النائب سيمون أبي رميا أنه يجب القيام بالمستحيل كي يكون لنا رئيس جمهورية في 9 كانون الثاني، قائلا: "نحن متأخرون، وكان يجب انتخاب رئيس للجمهورية منذ سنتين وأربعة أشهر".



وأضاف في حديث لبرنامج "جدل" عبر شاشة الـLBCI: "يجب أن يكون لدينا الوعي كنواب بأن الرئيس يجب أن يكون جامعا وأننا لا نريد رئيسا يعيّشنا بعزلة دائمة مع المجتمع العربي ولا نريد رئيسا يكون معاديا للشرعية الدولية. ونحن بحاجة الى وضوح وشفافية مطلقة مع الشعب اللبناني كي نعيد الثقة".



وأشار الى أن "كل ما يُحكى عن صفقات وتسويات وتهريبات بين تيار وتيارين وبين كتل نيابية لن يُبصر النور"، قائلا: "فإذا أبصر النور، سيكون استكمالا لمسلسل الانهيار على المستوى اللبناني".



وقال: "لدي قناعة بأن رئيس جمهورية لبنان بالـ2025 لن ينتخب إلاّ بأكثرية 86 نائباً، فالوضع استثنائي".

وحيا النائب أبي رميا الوزير السابق سليمان فرنجية على مواقفه المتقدمة جدا، قائلا: "هو قال كلاما ايجابيا عن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع".

من جهة أخرى، رأى النائب سيمون أبي رميا أن هناك 4 سيناريوهات بعد سقوط النظام السوري، قائلا: "الخطر الأول هو الذهاب الى الفوضى والمشهد الثاني له علاقة بتقسيم سوريا وهذا المخطط موجود منذ زمن، والمشهد الثالث وهو ما أتخوف منه هو قيام جمهورية قائمة على التطرف الديني أما المشهد الرابع فهو اجتماع كل الشعب السوري بكل أطيافه وصياغة دستور جديد وهذا ما اتمناه للشعب السوري".