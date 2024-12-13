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مَهمّات الصليب الأحمر اللبنانيّ خلال الـ415 يومًا
أخبار لبنان
2024-12-13 | 01:17
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مَهمّات الصليب الأحمر اللبنانيّ خلال الـ415 يومًا
نشر الصليب الأحمر اللبنانيّ بيانًا حدّد فيه المَهمّات، التي قام بها خلال 415 يومًا، جراء العدوان الإسرائيليّ.
للاطّلاع على البيان كاملًا،
اضغط هنا
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