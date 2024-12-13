مَهمّات الصليب الأحمر اللبنانيّ خلال الـ415 يومًا

نشر الصليب الأحمر اللبنانيّ بيانًا حدّد فيه المَهمّات، التي قام بها خلال 415 يومًا، جراء العدوان الإسرائيليّ.